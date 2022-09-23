Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan ayrılık açıklaması

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızdan ayrıldığını açıkladı. Ayrılık kararını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Wanda Nara, "Bu anı yaşamak benim için acı verici" dedi.

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan ayrılık açıklaması

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara ayrıldı. 

Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Icardi'den ayrıldığını duyurdu. 

"Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim" diyen Wanda Nara, ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğini söyledi.

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan ayrılık açıklaması - 1

Wanda Nara, 2021'in son aylarında da kendisini aldattığı gerekçesiyle Icardi'den ayrıldığını açıklamış ancak Arjantinli yıldızın özür dilemesinin ardından iki isim barışmıştı.

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