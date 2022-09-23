Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan ayrılık açıklaması

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara ayrıldı.

Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Icardi'den ayrıldığını duyurdu.

"Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim" diyen Wanda Nara, ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğini söyledi.