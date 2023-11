İclal Aydın'dan duygulandıran paylaşım: Her şey hızla anı oluyor

"21 YIL ÖNCE BU ZAMANLAR"

Yıllar önce çekilen fotoğrafta annesi ve kızıyla birlikte görülen Aydın, paylaşımına şu notu düştü:

"14 Kasım 2023/ Budapeşte... Kızıma geldim. Okuldan dönmesini bekliyorum. Küçük evi nasıl da derli toplu. Annesi gelecek diye hazırlanmış belli ki. Yatağının başucuna anneannesi, ben ve on beş günlük halinin bir fotoğrafını koymuş. 21 yıl önce bu zamanlar. Annem benim şimdiki yaşımda bu fotoğrafta. Çok tuhaf. Bana yaşlı başlı gelirdi o vakitler ama şimdi kendi kalbimdeki heyecanları, planları, hevesleri düşünüyorum ve 'ne kadar gençmiş oysa' diyorum üzüntüyle. Çünkü hala taze heyecanlarım var. Görmek istediğim ülkeler, yapmak istediklerim, yazmak ve okumak istediklerim sanki her sene daha da çoğalıyor. Ya ben yaşıma alışamadım ya da yaş “bana mısın” demiyor. Kuşkusuz annem de böyle hissediyordu ve ben onu duymuyor, anlamıyordum. Anneler ve kızları… Ne hüzünlü: evet, her şey hızla anı oluyor."