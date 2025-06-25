İdo Tatlıses ve ikiz oğullarından yeni poz

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2024 yılında ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucağına almıştı.

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten İdo Tatlıses, oğullarıyla yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.