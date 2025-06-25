İdo Tatlıses ve ikiz oğullarından yeni poz
Yasemin Şefkatli ile mutlu evliliği süren İdo Tatlıses, ikiz oğullarıyla ile poz verdi. Ünlü şarkıcı, çocukları ve yeni motoruyla objektif karşısına geçti.
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2024 yılında ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucağına almıştı.
Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten İdo Tatlıses, oğullarıyla yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
"MAHALLEMİZİN BIÇKINLARI"
Yeni bir motor alan ünlü şarkıcı, oğullarıyla objektif karşısına geçti. İdo Tatlıses, paylaşımına "Mahallemizin bıçkınları yeni motorlarıyla tanıştı" notunu düştü.
Yasemin Şefkatli, eşi ve oğullarına "Şu yakışıklılara bak" yorumunu yaparken; Derya Tuna da "Canlarım" diye seslendi.
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