İki ay önce nikahlanan Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş düğün yaptı

"Kavak Yelleri" dizisindeki Efe rolüyle tanınan oyuncu Dağhan Külegeç, geçen sene evlilik yolunda ilk adımı atarak Tuğba Aytaş ile nişanlandı. Çift, iki ay önce de nikah masasına oturdu.



Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, dün Sapanca’da sade bir düğün töreni yaptı.



Düğünden kareleri de Dağhan Külegeç ve annesi Ayşe Erbulak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yedi yıldır birlikte olan Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, nisan ayında Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde evlendi. Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş evlendi Haberi Görüntüle