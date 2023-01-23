İki çocuk annesi Burcu Kara'nın uyku isyanı

Yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, geçtiğimiz günlerde oğlunu kucağına alarak ikinci kez anne olma sevincini yaşadı.



Doğum yaptığını "Can'ımız geldi" diyerek duyuran ünlü oyuncu, uykusuz gecelerini anlattı.

"ANNESİNİ BABASINI HİÇ UYUTMAYAN KİMDİR?"

Oğlu Can kucağında uyurken bir video paylaşan Burcu Kara, "Gündüz sürekli uyuyup gece hiç uyumayan, annesini babasını hiç uyutmayan kimdir? Bilin bakalım" dedi.

İki çocuk annesi ünlü ismin paylaşımı büyük ilgi gördü.

İkinci kez anne olan Burcu Kara'dan yeni paylaşım Haberi Görüntüle

MÜJDELİ HABERİ BÖYLE DUYURMUŞTU



Geçtiğimiz aylarda siyah elbisesiyle çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan Burcu Kara, hamile olduğunu "Bu ara biraz kilo aldım. 36 beden günlerime bir süre ara veriyoruz. Balıketli bir Burcu'ya hazır olun" sözleriyle duyurmuştu.