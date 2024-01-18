İki Gökçe Kırgız arasındaki hukuk savaşında karar çıktı

İddiaya göre Gökçe Kırgız Durukan'ın 2006 yılında söylediği "Kalbime Gömerim" adlı şarkısı internette popüler hale geldi. Asıl adı Merve Doğan olan şarkıcı Gökçe Kırgız Taner ise 2013 yılında resmi olarak Gökçe Kırgız adını aldı ve şarkının söz ve bestesinin kendisine ait olduğunu ileri sürmüştü.

Bunun üzerine internet fenomeni Gökçe Kırgız Durukan, 'Marka hakkına tecavüz edildiği' iddiasıyla tazminat davası açtı. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen bugünkü duruşmada karar çıktı. Duruşmaya, davacı Gökçe Kırgız Durukan, avukatı Melik Döngelci ile katıldı. Davalı Gökçe Kırgız Taner ise duruşmaya katılmadı.

Davacı Gökçe Kırgız'ın avukatı Melik Döngelci, "Müvekkilimizin marka ve isim hakkı karşı tarafça izinsiz kullanılmıştır" diyerek davanın kabulünü ve karşı tarafın yazılı olarak özür dilemesini talep etti. Davalı Gökçe Kırgız Taner'in avukatı ise müvekkilinin evlendikten sonra Gökçe Kırgız Taner olarak ismini kullanamaya başladığını, müzik dünyasında kesintisiz olarak yer almadığını vurgulayarak davanın reddini talep etti

