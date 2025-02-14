İki kutlama birden! Tolgahan Sayışman'dan romantik kutlama: Ailemizin kraliçesi

"Lale Devri" dizisiyle şöhreti yakalayan Tolgahan Sayışman, 2008'de düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile 2017'de evlendi. 2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çiftin 2021 yılında da kızları Alina dünyaya geldi.



Zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çift evlilik yıl dönümlerini kutladı. Sayışman, sosyal medya hesabında eşinin hem evlilik yıl dönümünü hem de doğum gününü kutladı.



Tolgahan Sayışman, eşiyle karelerini paylaştı ve şu notu düştü:



"Ailemizin kraliçesi, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün ve evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum."

