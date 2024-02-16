İki yıl önce babasını kaybeden Rober Hatemo: Antidepresan kullanıyorum

Şarkıcı Rober Hatemo, Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesi muhabirlerle sohbet eden Hatemo, babasını kaybettikten sonra yaşadıklarını anlattı.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hatemo, "Babamı kaybettikten sonra garip şeyler olmaya başlamıştı. Karnım ağrımaya başlıyordu, sahnede şarkı söyleyemiyordum, bağırsak sorunlarım vardı. İki üç tane profesör ile görüştüm. Hepsi anksiyete olduğunu söyledi. Küçük bir doz antidepresan kullanıyorum. İki hafta falan oldu, iyi geldi galiba. Hiç problem yaşamıyorum. İlk başta çok zorladı beni bulanık görmeler, terlemeler yaptı. Biraz sıktım dişimi ama alıştım. Bu ilaçları Türkiye'nin %80'i kullanıyormuş, aşırı şaşırdım" dedi.
"YANIMDA KİMSE YOKTU"
Hastalık sürecinde eve kapandığını söyleyen ünlü isim, "İki sene battaniye altında yattım kimse; 'Ne yapıyorsun?' diye aramadı beni. Bağışıklığım o zamanlar çok düştü. Bunu atlatmak için uzun bir süre bekledim. Herkesin başına gelebilir bunlar. Ben kimseye alınmadım, gücenmedim. Kimse yoktu ama yanımda. Sonra düzelince tekrar geldiler. Dostlarım da var tabii ki ama çok az" ifadelerini kullandı.
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