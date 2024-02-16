İki yıl önce babasını kaybeden Rober Hatemo: Antidepresan kullanıyorum

"YANIMDA KİMSE YOKTU"



Hastalık sürecinde eve kapandığını söyleyen ünlü isim, "İki sene battaniye altında yattım kimse; 'Ne yapıyorsun?' diye aramadı beni. Bağışıklığım o zamanlar çok düştü. Bunu atlatmak için uzun bir süre bekledim. Herkesin başına gelebilir bunlar. Ben kimseye alınmadım, gücenmedim. Kimse yoktu ama yanımda. Sonra düzelince tekrar geldiler. Dostlarım da var tabii ki ama çok az" ifadelerini kullandı.

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