İkinci kez anne olan Burcu Kara'dan yeni paylaşım

Geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğunu kucağına alan oyuncu Burcu Kara, minik oğlu Can ile çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, paylaşımında kendisi ve bebeğini merak eden sevenlerine seslendi.

İkinci kez anne olan Burcu Kara'dan yeni paylaşım

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Yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, geçtiğimiz günlerde oğlunu kucağına alarak ikinci kez anne olma sevincini yaşadı.

Doğum yaptığını "Can'ımız geldi" diyerek duyuran ünlü oyuncu, ikinci çocuğunun fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

"BİR KÜÇÜK SÜT MESELESİ"

Burcu Kara, oğlu Can kucağındayken çektiği fotoğrafa “Bir küçük süt meselesi. Bizi merak eden tüm sevenlerimiz için, 9 günümüzün özeti bu" notunu düştü.

İkinci kez anne olan Burcu Kara'dan yeni paylaşım - 1

MÜJDELİ HABERİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda siyah elbisesiyle çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan Burcu Kara, hamile olduğunu "Bu ara biraz kilo aldım. 36 beden günlerime bir süre ara veriyoruz. Balıketli bir Burcu'ya hazır olun" sözleriyle duyurmuştu.

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