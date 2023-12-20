İkinci kez anne olan İpek Açar'dan oğlu Ömer ile ilk kare

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, mutluluğu müzisyen Alper Kömürcü'de bulmuştu.

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

2019'da dünyaevine giren ünlü çift, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurmuştu. 14 Aralık 2023'te oğullarına kavuşan ikiliden İpek Açar, bebeğiyle ilk paylaşımını yaptı.