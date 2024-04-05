İkinci kez anne olmaya hazırlanan Azra Akın'dan mutlu aile pozu

"BEBEĞİN CİNSİYETİNİ DOĞUNCA ÖĞRENECEĞİZ"



Öte yandan daha önce bebeğinin cinsiyetinin belli olduğunu ancak öğrenmek istemediklerini söyleyen Akın, "Doktorumuz cinsiyeti biliyor ama biz bilmek istemiyoruz. Demir'in hamileliğinde olduğu gibi doğumda öğrenmek istiyoruz. Hamileliğin ilk 3 haftası zor geçti. Yorgun bir dönem geçirdim. İsteksizlik, olumsuz bir ruh hali ve depresyon hali yaşadım ama son birkaç haftadır gayet iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.