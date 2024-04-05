İkinci kez anne olmaya hazırlanan Azra Akın'dan mutlu aile pozu

2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine giren, bir sene sonra da oğlu Demir'i kucağına alan Azra Akın, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim, şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.
"AİLEMİZİN YENİ ÜYESİ İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ"
Heyecanı günden güne büyüyen Azra Akın, doğuma günler kala eşi ve oğluyla objektif karşısına geçti. Tamer Yılmaz’a poz veren tescilli güzel, mutlu aile pozuna şu notu düştü:
"Ailemizin yeni üyesi için hepimiz çok heyecanlıyız. Bu güzel anı sevgili Tamer Yılmaz’ın objektifinden bir kare ile sizlerle paylaşmak istedim."
Akın ve ailesine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
"BEBEĞİN CİNSİYETİNİ DOĞUNCA ÖĞRENECEĞİZ"
Öte yandan daha önce bebeğinin cinsiyetinin belli olduğunu ancak öğrenmek istemediklerini söyleyen Akın, "Doktorumuz cinsiyeti biliyor ama biz bilmek istemiyoruz. Demir'in hamileliğinde olduğu gibi doğumda öğrenmek istiyoruz. Hamileliğin ilk 3 haftası zor geçti. Yorgun bir dönem geçirdim. İsteksizlik, olumsuz bir ruh hali ve depresyon hali yaşadım ama son birkaç haftadır gayet iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.
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