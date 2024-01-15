İkinci kez anne olmaya hazırlanan Tuğçe Tayfur'dan karnı burnunda ilk poz

Eski nişanlısı Burak Kalfa'dan olaylı bir şekilde ayrılan Tuğçe Tayfur, yaklaşık 7 ay önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu birliktelikleri devam eden Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'dan birkaç ay önce müjdeli haber gelmişti. 2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, hamile olduğunu açıklamıştı.