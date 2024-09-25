İkinci kez anne olmuştu: Olivia Munn kızını paylaştı

Uzun süredir herhangi bir yapımda rol almayan Olivia Munn, sosyal medya hesabından meme kanserine yakalandığını duyurmuştu.
Mart ayında iki memesinin de alındığını ifade eden ünlü oyuncu, kanserle mücadele kapsamında rahim ve yumurtalıklarının da alındığını açıklamıştı.
Yıllardır meslektaşı John Mulaney ile birlikte olan ünlü oyuncunun bu ilişkisinden Malcolm adında bir oğlu bulunan Olivia Munn, ikinci çocuğunu taşıyıcı anne aracılığıyla kucağına aldı.
Sosyal medya hesabından ailesinin yeni üyesini tanıtan yıldız, "Méi June Mulaney, 14 Eylül 2024'te dünyaya geldi Kızımı taşıyamamakla ilgili çok derin duygular yaşadım. Taşıyıcı annemizle ilk tanıştığımda konuştuk. Çok nezaketli ve anlayışlıydı, gerçek hayatta bir melek bulduğumu biliyordum. Bebeğimizi 9 ay boyunca güvende tuttuğu ve hayallerimizi gerçekleştirdiği için minnettarlığımı kelimelerle ifade edemem" demişti.
Şimdilerde kızıyla ilgilenen Olivia Munn, bebeğinin yeni fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Benim Mei'm" notunu düştü.
"Méi" Çince'de erik anlamına geliyor.
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