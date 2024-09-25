İkinci kez anne olmuştu: Olivia Munn kızını paylaştı

Uzun süredir herhangi bir yapımda rol almayan Olivia Munn, sosyal medya hesabından meme kanserine yakalandığını duyurmuştu.



Mart ayında iki memesinin de alındığını ifade eden ünlü oyuncu, kanserle mücadele kapsamında rahim ve yumurtalıklarının da alındığını açıklamıştı.

Yıllardır meslektaşı John Mulaney ile birlikte olan ünlü oyuncunun bu ilişkisinden Malcolm adında bir oğlu bulunan Olivia Munn, ikinci çocuğunu taşıyıcı anne aracılığıyla kucağına aldı.