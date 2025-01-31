İkinci kez baba olan Soner Sarıkabadayı'dan yeni paylaşım
2015 Miss Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo ile evli olan şarkıcı Soner Sarıkabadayı, dün ikinci kez baba oldu. Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü şarkıcı, yeni bir paylaşım yaptı.
2015 yılında "Tarifi Zor" adlı şarkının klibinde tanışan Soner Sarıkabadayı ile Madelein Lopez Camelo mutlu birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve Hasan Matias adında bir oğulları olan ünlü çiftten müjdeli haber geldi.
İKİNCİ KEZ ANNE BABA OLDULAR
Soner Sarıkabadayı, 30 Ocak tarihinde ikinci kez baba olduğunu duyurdu. Bir oğlu olduğunu belirten ünlü şarkıcı, "Ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah’ıma şükürler olsun" ifadelerini kullandı.
Sarıkabadayı, oğluna adını da "Canım oğlum Ali Gabriel Sarıkabadayı" sözleriyle duyurdu.
İkinci kez mutlu olmanın heyecanını yaşayan Soner Sarıkabadayı, yeni bir paylaşım yaptı.
"KURBAN OLURUM OĞLUMA"
Oğlunun parmağını tuttuğu kareyi paylaşan ünlü isim, "Kurban olurum oğluma ben" ifadelerini kullandı.
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