İkinci kez baba olan Soner Sarıkabadayı'dan yeni paylaşım

2015 yılında "Tarifi Zor" adlı şarkının klibinde tanışan Soner Sarıkabadayı ile Madelein Lopez Camelo mutlu birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve Hasan Matias adında bir oğulları olan ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

İKİNCİ KEZ ANNE BABA OLDULAR Soner Sarıkabadayı, 30 Ocak tarihinde ikinci kez baba olduğunu duyurdu. Bir oğlu olduğunu belirten ünlü şarkıcı, "Ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah’ıma şükürler olsun" ifadelerini kullandı.



Sarıkabadayı, oğluna adını da "Canım oğlum Ali Gabriel Sarıkabadayı" sözleriyle duyurdu.