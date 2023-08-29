İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli: Tüp bebek tedavisi görmedim

İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. İkiz bebek bekleyen Şefkatli, tüp bebek tedavisi gördüğü iddialarına açıklık getirdi.

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli: Tüp bebek tedavisi görmedim

Derya Tuna-İbrahim Tatlıses çiftinin oğulları İdo Tatlıses ile mutlu birlikteliğini 2021 yılında nikahla taçlandıran Yasemin Şefkatli, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli: Tüp bebek tedavisi görmedim - 1

AİLEMİZ BÜYÜYOR

Birkaç gün önce eşi İdo Tatlıses ile poz veren ve ikizlerinin ultrason fotoğrafını yayınlayan Yasemin Şefkatli, paylaşımına "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" notunu düşmüştü.

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli: Tüp bebek tedavisi görmedim - 2

"YERLERDE SÜRÜNDÜĞÜM BİR ÜÇ AY GEÇTİ"

Heyecanı günden güne büyüyen Yasemin Şefkatli, tüp bebek tedavisi gördüğü iddialarına açıklık getirdi.

Serum alırken çektiği bir fotoğrafı paylaşan ünlü isim, "Zorlu geçen bir maratonun sonuna gelmiş gibiyim, umarım toparlıyorumdur. Ama gerçekten serumlarla beslendiğim, yerlerde süründüğüm bir üç ay geçti. Her şeye bin şükür tabii. Bir de yanlış bilinen ve çok mesaj aldığım bir konuya da cevap vermiş olayım; tüp bebek tedavisi görmedim. Bize de sürpriz oldu, her ne kadar aklımızda olsa da. Bu tedaviyi olsaydım sizinle sürecimi paylaşırdım, merak etmeyin. Hepinizi çok öpüyorum" dedi.

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