İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses ile yeni kare

İdo Tatlıses ile 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. İkiz annesi olmaya hazırlanan ünlü isim, iki oğlu olacağını duyurmuştu.

"YAŞASIN SON AY"

Zaman zaman karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan Şefkatli, doğuma sayılı günler kala eşiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

İdo Tatlıses ile asansörde poz veren ünlü isim, paylaşımına "Ocak ayında tişörtle geziyorum. Yaşasın son ay" notunu düştü.