İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli'den yeni pozlar

Şimdilerde ilk kez anne olmak için gün sayan Yasemin Şefkatli'nin heyecanı günden güne büyüyor. İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Şefkatli, karnı burnunda yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli'den yeni pozlar

Derya Tuna-İbrahim Tatlıses çiftinin oğulları İdo Tatlıses ile 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

Hamileliğin ilk aylarında çok zorlandığını söyleyen ve ikiz annesi olmaya hazırlanan Şefkatli, geçtiğimiz aylarda iki oğlu olacağını duyurmuştu.

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli'den yeni pozlar - 1

Şimdilerde 6 aylık hamile olan Şefkatli, karnı burnunda yeni pozlarını "Hafta arasından selamlar" notuyla takipçileriyle paylaştı. Heyecanı günden güne artan ünlü ismin göbeğinin iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli'den yeni pozlar - 2

"YERLERDE SÜRÜNDÜĞÜM BİR ÜÇ AY GEÇTİ"

Öte yandan Yasemin Şefkatli, tüp bebek tedavisi gördüğü iddialarına açıklık getirmişti.

Serum alırken çektiği bir fotoğrafı paylaşan ünlü isim, "Zorlu geçen bir maratonun sonuna gelmiş gibiyim, umarım toparlıyorumdur. Ama gerçekten serumlarla beslendiğim, yerlerde süründüğüm bir üç ay geçti. Her şeye bin şükür tabii. Bir de yanlış bilinen ve çok mesaj aldığım bir konuya da cevap vermiş olayım; tüp bebek tedavisi görmedim. Bize de sürpriz oldu, her ne kadar aklımızda olsa da. Bu tedaviyi olsaydım sizinle sürecimi paylaşırdım, merak etmeyin. Hepinizi çok öpüyorum" demişti.

MAGAZİN HABERLERİ

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