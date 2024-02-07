İkiz bebeklerinden biri ameliyat olmuştu: Yasemin Şefkatli'den güzel haber

Yaklaşık iki hafta önce ilk kez anne baba olan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in ikizlerinden İbrahim Ayel, ameliyat olmuştu. Şefkatli, hastanede olan oğluyla ilgili güzel haberi takipçileriyle paylaştı.

İkiz bebeklerinden biri ameliyat olmuştu: Yasemin Şefkatli'den güzel haber

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerine kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

İBRAHİM AYEL AMELİYAT OLMUŞTU

Ancak bebeklerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğu ve operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı. Haberi sevenleriyle paylaşan Tatlıses, sonrasında torununun ameliyatının iyi geçtiğini duyurmuştu.

Şefkatli de daha sonra yaptığı paylaşımlarda oğlunun durumunun iyi olduğunu ve yakında eve döneceğini söylemişti.

İkiz bebeklerinden biri ameliyat olmuştu: Yasemin Şefkatli'den güzel haber - 1

"ELLERİNİZ HİÇ AYRILMASIN"

Yaşananların ardından Yasemin Şefkatli'den müjdeli haber geldi. Minik oğlunun eve döndüğünü duyuran ünlü isim, ikizlerinin fotoğrafına  "Aşklarım, elleriniz hiç ayrılmasın. Ayel evine geldi" notunu düştü.

İkizlerine kavuşan Yasemin Şefkatli'den doğum kareleri: Sizi çok bekledik

İkizlerine kavuşan Yasemin Şefkatli'den doğum kareleri: Sizi çok bekledik

Haberi Görüntüle

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...