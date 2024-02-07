İkiz bebeklerinden biri ameliyat olmuştu: Yasemin Şefkatli'den güzel haber

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerine kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

İBRAHİM AYEL AMELİYAT OLMUŞTU

Ancak bebeklerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğu ve operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı. Haberi sevenleriyle paylaşan Tatlıses, sonrasında torununun ameliyatının iyi geçtiğini duyurmuştu.

Şefkatli de daha sonra yaptığı paylaşımlarda oğlunun durumunun iyi olduğunu ve yakında eve döneceğini söylemişti.