İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den aşk dolu yeni kare
Uzun süredir işletmeci Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu İlayda Alişan, sevgilisiyle yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.
Son olarak "Ateş Kuşları" adlı dizide başrol oynayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan İlayda Alişan, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Bir süredir Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin birlikte olan oyuncu İlayda Alişan, sevgilisiyle birlikte yer aldığı bir kareyi takipçileriyle paylaştı.
İlayda Alişan'ın ardından Oğulcan Engin de aynı kareyi kalp emojisiyle paylaştı.
"ARKADAŞLIĞIMIZ SEVGİYE DÖNÜŞTÜ"
Öte yandan Oğulcan Engin, daha önce İlayda Alişan ile ilişkisi için "Biz İlayda ile zaten arkadaştık ve arkadaşlığımız sevgiye dönüştü" ifadelerini kullanmıştı.
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