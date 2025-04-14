İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den Paris'te aşk pozu
Oyuncu İlayda Alişan, rol aldığı Piyasa dizisinin final yapmasının ardından tatile çıktı. Uzun süredir Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Alişan, sevgilisiyle mutluluk pozunu paylaştı.
Son olarak Piyasa adlı dizide başrol oynayan İlayda Alişan, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Uzun süredir Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin birlikte olan ünlü oyuncu, dizisi final yaptıktan sonra tatile çıktı.
Soluğu Fransa'nın başkenti Paris'te alan İlayda Alişan'a sevgilisi Oğulcan Engin eşlik etti.
Tatilden kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımına "Günaydın" notunu düştü.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alişan ve Engin'in aşk dolu pozu büyük ilgi gördü.
"ARKADAŞLIĞIMIZ SEVGİYE DÖNÜŞTÜ"
Öte yandan Oğulcan Engin, daha önce İlayda Alişan ile ilişkisi için "Biz İlayda ile zaten arkadaştık ve arkadaşlığımız sevgiye dönüştü" ifadelerini kullanmıştı.
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