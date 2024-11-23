İlayda Alişan'dan sevgilisi Oğulcan Engin ile yeni paylaşım
Uzun süredir işletmeci Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu İlayda Alişan, sevgilisiyle yeni pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Son olarak "Ateş Kuşları" adlı dizide başrol oynayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan İlayda Alişan, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Bir süredir Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin birlikte olan oyuncu İlayda Alişan, aşka geldi.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiften İlayda Alişan, sevgilisiyle yeni pozunu kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu.
Oğulcan Engin de aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
"ARKADAŞLIĞIMIZ SEVGİYE DÖNÜŞTÜ"
Öte yandan Oğulcan Engin, daha önce İlayda Alişan ile ilişkisi için "Biz İlayda ile zaten arkadaştık ve arkadaşlığımız sevgiye dönüştü" ifadelerini kullanmıştı.
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