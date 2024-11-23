İlayda Alişan'dan sevgilisi Oğulcan Engin ile yeni paylaşım

Son olarak "Ateş Kuşları" adlı dizide başrol oynayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan İlayda Alişan, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Bir süredir Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin birlikte olan oyuncu İlayda Alişan, aşka geldi.