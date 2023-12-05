İlayda Alişan'dan sevgilisi Oğulcan Engin ile yeni paylaşım

Şimdilerde "Ateş Kuşları" adlı dizide başrol oynayan İlayda Alişan, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Bir süredir Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin birlikte olan İlayda Alişan, aşka geldi.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiften İlayda Alişan kural bozdu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Engin ile fotoğraflarını "Çok" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Alişan'ın bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Oğulcan Engin ise sevgilisine kalp emojisiyle yorum yaptı.
"ARKADAŞLIĞIMIZ SEVGİYE DÖNÜŞTÜ"
Öte yandan birkaç ay önce el ele konsere giden ve muhabirlerle sohbet eden ikiliden Oğulcan Engin, aşkını "Arkadaşlar konsere geç kaldık ama biz İlayda ile zaten arkadaştık ve arkadaşlığımız sevgiye dönüştü" sözleriyle itiraf etmişti.
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