İlayda Alişan'dan sevgilisi Oğulcan Engin ile yeni paylaşım

"ARKADAŞLIĞIMIZ SEVGİYE DÖNÜŞTÜ"

Öte yandan birkaç ay önce el ele konsere giden ve muhabirlerle sohbet eden ikiliden Oğulcan Engin, aşkını "Arkadaşlar konsere geç kaldık ama biz İlayda ile zaten arkadaştık ve arkadaşlığımız sevgiye dönüştü" sözleriyle itiraf etmişti.