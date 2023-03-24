İlber Ortaylı dede oldu: Hayatımın en mutlu anlarından biri



Ortaylı kızı ve torunuyla yaptığı paylaşımda "Hayatımın en mutlu anlarından biri. Sevgili kızım Tuna ve Sertaç bana bir de kız torun gösterdiler. Defne'nin mutlu bir zamanda ama her şeyden önce güvenli bir ülkede büyümesini ve yaşlanmasını diliyorum. Diğer torunum Deniz Ali de böylelikle çok istediği bir kız kardeşe sahip oldu. Güzel günlerde hep birlikte olmaları dileğiyle" ifadelerini kullandı.