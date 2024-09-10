İlber Ortaylı sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi

Tarihçi yazar İlber Ortaylı, sağlık durumu nedeniyle iki hafta dinleneceğini açıkladı.

İlber Ortaylı sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi

Prof. Dr. Ortaylı, X hesabında yaptığı videolu paylaşımda, bir süredir tedavi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Çok değerli okurlarım ve dinleyenlerim, yazın sonunda bir yorgunluk oluyor. Benim yorgunluğum bir parça da birikmiş kusurlarımın, tıbbi bakımdan ihmallerin sonucu. Bir müddettir tedavi görüyorum. O tedavinin bazı hallerde, aldığım immun ilaç dolayısıyla sert tepkileri oluyor. Olmayabilir ama oldu. Onun için bir iki haftalık dinlenme süreci içindeyim. Bu dinlenme tabii dağların tepesine çekilme şeklinde olmayacak. Hayatım biraz yavaşlayacak. Sadece mübrem yazılarımı ve bazı programları yapacağım. Okuma faslına dikkat edeceğim. Zannediyorum bir iki ay içinde tekrar canlanmış olacağım.

İlber Ortaylı, balmumu heykeliyle poz verdi

İlber Ortaylı, balmumu heykeliyle poz verdi

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