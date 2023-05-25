İlham Gencer'in cenaze programı belli oldu

Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da tedavi gördüğü özel bir hastanede, dün hayatını kaybetti.
CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, sabah cenazeyi özel hastaneden alarak morga kaldırdı. Cenaze daha sonra saat 17.30'da Bodrum- Milas Havalimanı'na getirildi. Cenaze, 18.30 uçağıyla İstanbul'a gönderildi.
Öte yandan, Gencer'in yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.
BORA GENCER'DEN AÇIKLAMA
Konu ile ilgili Instagram hesabından bir açıklama yapan Bora Gencer, "Sevgili arkadaşlarım, arayan, soran, düşünen, babamla anısı olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) yarın AKM'de (Atatürk Kültür Merkezi), saat 10:00'da bir tören düzenliyor. Sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda öğle namazına müteakiben babamı defnedeceğiz. Herkesten Allah razı olsun'' dedi.
"VARLIĞIMIN SEBEBİ, BABAMI KAYBETTİK"
Bozkurt İlham Gencer'in ölüm haberini, oğlu şarkıcı Bora Gencer, sosyal medya hesabından duyurmuştu. Gencer yaptığı paylaşımda, "Babam Türkiye'nin babası, benim canım varlığımın sebebi dünya iyisi insan adam gibi adam Bozkurt İlham Gencer'i kaybettik. Gereken bilgileri daha sonra vereceğim. Büyük üzüntü içerisindeyiz, çok uğraştık çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi" ifadelerini kullanmıştı.