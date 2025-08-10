İlhan Mansız 50 oldu: Her yaş için bir şınav

DOĞUM GÜNÜNDE ŞINAV ÇEKTİ

Doğum gününde de sporu aksatmayan ünlü isim, şınav çektiği anları takipçileriyle paylaştı. Bir çocuk babası Mansız, spor videosuna "Eskiden her yaş için bir mum şimdi ise bir şınav" notunu düştü.