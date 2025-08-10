İlhan Mansız 50 oldu: Her yaş için bir şınav
Ünlü futbolcu İlhan Mansız, bugün 50 yaşına girdi. Doğum günü için objektif karşısına geçen Mansız, şınav çekerken video paylaştı.
Emekli futbolcu İlhan Mansız, Azerbaycanlı Lela Leyla ile 2023 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl ilk çocukları Imre Leon'u kucaklarına almıştı.
Zaman zaman mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşan İlhan Mansız, bugün 50 yaşına bastı.
DOĞUM GÜNÜNDE ŞINAV ÇEKTİ
Doğum gününde de sporu aksatmayan ünlü isim, şınav çektiği anları takipçileriyle paylaştı. Bir çocuk babası Mansız, spor videosuna "Eskiden her yaş için bir mum şimdi ise bir şınav" notunu düştü.
