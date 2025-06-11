İlhan Mansız'dan acı haber: Kayınpederimi kaybettik
Ünlü futbolcu İlhan Mansız, eşi Lela Leyla'nın babasının hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Emekli futbolcu İlhan Mansız, Azerbaycanlı Lela Leyla ile 2023 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl ilk çocukları Imre Leon'u kucaklarına almıştı.
Zaman zaman mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşan İlhan Mansız, kayınpederinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
"GÜZEL HATIRALAR BIRAKTI"
İlhan Mansız, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa "Güzel kalpli kayınpederimi dün gece kaybettik. Ardından da büyük bir boşluk, güzel hatıralar ve çokça sevgi bıraktı. Ruhun şâd olsun" notunu düştü.
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