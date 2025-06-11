İlhan Mansız'dan acı haber: Kayınpederimi kaybettik

"GÜZEL HATIRALAR BIRAKTI"

İlhan Mansız, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa "Güzel kalpli kayınpederimi dün gece kaybettik. Ardından da büyük bir boşluk, güzel hatıralar ve çokça sevgi bıraktı. Ruhun şâd olsun" notunu düştü.