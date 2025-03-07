İlhan Şeşen'in sağlık durumu nasıl? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 76 yaşındaki İlhan Şeşen'in sağlık durumunun kritik olduğu ve usta ismin tedavi olanağının kalmadığı öne sürüldü.

Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize gib şarkılarıyla tanınan İlhan Şeşen, geçtiğimiz yıl aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı.

İLHAN ŞEŞEN'DEN HABER VAR

İlhan Şeşen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama kendisi gibi müzisyen Burhan Şeşen'den geldi. Burhan Şeşen, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Amcam İlhan Şeşen'in eşi Arzu abla ile konuştum. Entübe haberleri kocaman bir yalan. Amca gayet iyi, durumunda olumsuz bir seyir yok."