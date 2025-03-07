İlhan Şeşen'in sağlık durumu nasıl? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
Ünlü sanatçı İlhan Şeşen, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyor. Tedavisi süren 76 yaşındaki ünlü ismin sağlık durumunun kritik olduğu iddiaları üzerine Şeşen'in yeğeni Burhan Şeşen'den açıklama geldi.
Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize gib şarkılarıyla tanınan İlhan Şeşen, geçtiğimiz yıl aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı.
Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 76 yaşındaki İlhan Şeşen'in sağlık durumunun kritik olduğu ve usta ismin tedavi olanağının kalmadığı öne sürüldü.
İLHAN ŞEŞEN'DEN HABER VAR
İlhan Şeşen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama kendisi gibi müzisyen Burhan Şeşen'den geldi. Burhan Şeşen, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Amcam İlhan Şeşen'in eşi Arzu abla ile konuştum. Entübe haberleri kocaman bir yalan. Amca gayet iyi, durumunda olumsuz bir seyir yok."
İLHAN ŞEŞEN'İN 55. SANAT YILINA ÖZEL ETKİNLİK
Öte yandan İlhan Şeşen, geçtiğimiz ay 55. sanat yılını özel bir etkinlikle kutlamıştı. Caddebostan Kültür Merkezi’nde Sunay Akın’ın sunumuyla gerçekleşen etkinlikte; Burçin Büke, Cem Adrian, Dilhan Şeşen, Erdal Çelik, Grup Gündoğarken, Güvenç Dağüstün, Kürşat Başar, Özer Atik, Sarper Semiz, Seran Bilgi, Türkü Akbayram, Vedat Sakman ve Zeynep Talu, İlhan Şeşen’in müzik kariyerine damga vuran şarkılarını seslendirmişti.
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