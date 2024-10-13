İlişkileri bir buçuk ay sürmüştü: Julia Fox'un Kanye West pişmanlığı

2022 yılında aşk yaşamaya başladığı Kanye West ile ilişkisi sadece bir buçuk ay süren Julia Fox, son röportajında ilişkiyle ilgili pişmanlığını açıkladı.

Bu ilişki sonrası popülerliği artan ünlü isim, The Times'a verdiği röportajda "Bu ilişkiden çok pişmanım" dedi.

"KİMSENİN KIZ ARKADAŞI OLARAK BİLİNMEK İSTEMİYORUM"

"Nefret ediyorum! Sadece birkaç haftaydı ama bana bir ömür yetecek kadardı" diye devam eden Julia Fox, "Muhtemelen hayatımın en rahatsız edici pozisyonundaydım ve bu çok şey ifade ediyor. Kimsenin kız arkadaşı olarak bilinmek istemiyorum."