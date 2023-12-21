İlk kez anne olacak: Eda Ece'den karnı burnunda yeni poz

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023'te nikah masasına oturan Eda Ece, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu, karnı burnunda pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

İlk kez anne olacak: Eda Ece'den karnı burnunda yeni poz

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun yıllardır devam eden beraberliğini 21 Haziran'da evlilikle taçlandıran Eda Ece, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor.

"BU 5 AYLIK HAMİLE NELER YAPIYOR YAKINDA"

Beş aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen oyuncu, Instagram hesabından karnı burnunda pozunu "Bu 5 aylık hamile neler yapıyor yakında" ifadesiyle paylaştı.

Ece'nin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağarken; ünlü isim, takipçilerine "Herkese çok teşekkürler, doğum nisan sonu, mayıs başı arkadaşlar daha çok var" yanıtını verdi.

İlk kez anne olacak: Eda Ece'den karnı burnunda yeni poz - 1

"ÜÇ AY KUSUP GERİ GELDİM"

Öte yandan Eda Ece, geçtiğimiz haftalarda işe döndüğünü duyurmuş ve paylaşımına "Üç ay kusup geri geldim. Saçım da geri işe döndü. Şimdi yapacak işler var. Neler yaptığımı sizlere anlatacağım. Bizi izlemeye devam edin" notunu düşmüştü.

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