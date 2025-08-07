İlk kez anne olmaya hazırlanan Beste Kökdemir'den tatil pozu

Oyuncu Beste Kökdemir, Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz'da dünyaevine girdi. Düğün günü bebek müjdesi veren ünlü isim, tatilde eşinin objektifine poz verdi.

İlk kez anne olmaya hazırlanan Beste Kökdemir'den tatil pozu

Daha önce Tatlı Küçük Yalancılar, Alya, Not Defteri ve Çıplak Gerçek gibi yapımlarda rol alan Beste Kökdemir, bir süredir Fazlı Erdinç Çatak ile aşk yaşıyordu.

ERKEK BEBEK GELİYOR

4 Temmuz'da dünyaevine giren ünlü çiftten düğün gününde hamilelik müjdesi geldi. İlk kez anne baba olmaya hazırlanan ünlü çift, kısa bir süre önce erkek bebek beklediklerini duyurdu.

Heyecanları günden güne büyüyen çiftten Beste Kökdemir, eşinin objektifine poz verdi.

"MUTLU EŞ, MUTLU HAYAT"

Tatilin tadını çıkaran ünlü çiftten Fazlı Erdinç Çatak, eşini "Mutlu eş, mutlu hayat" notuyla paylaştı.

31 yaşındaki Beste Kökdemir'in büyüyen karnı dikkat çekti.

