İlk kez anne olmaya hazırlanan Beste Kökdemir'den tatil pozu

Daha önce Tatlı Küçük Yalancılar, Alya, Not Defteri ve Çıplak Gerçek gibi yapımlarda rol alan Beste Kökdemir, bir süredir Fazlı Erdinç Çatak ile aşk yaşıyordu.



ERKEK BEBEK GELİYOR

4 Temmuz'da dünyaevine giren ünlü çiftten düğün gününde hamilelik müjdesi geldi. İlk kez anne baba olmaya hazırlanan ünlü çift, kısa bir süre önce erkek bebek beklediklerini duyurdu.



Heyecanları günden güne büyüyen çiftten Beste Kökdemir, eşinin objektifine poz verdi.

