İlk kez anne olmaya hazırlanan Songül Öden'den yeni hamilelik pozu

İş insanı Arman Bıçakçı ile 2020 yılında dünyaevine giren ve şimdilerde bebek heyecanı yaşayan Songül Öden, karnı burnunda yeni pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

İlk kez anne olmaya hazırlanan Songül Öden'den yeni hamilelik pozu

Son olarak "Oğlum" adlı dizide boy gösteren Songül Öden, 2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturmuştu.

Gözlerden uzak mutlu evliliği süren ünlü oyuncunun geçtiğimiz aylarda bebek beklediği ortaya çıkmıştı. İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Öden, karnı burnunda verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

İlk kez anne olmaya hazırlanan Songül Öden'den yeni hamilelik pozu - 1

"BİZ" NOTUYLA PAYLAŞTI

Paylaşımına "Biz" notunu düşen ve kız bebek bekleyen ünlü oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti. Songül Öden'in hamilelik pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.

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