İlk kez anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu'ndan eşiyle yeni poz
Oyuncu İrem Helvacıoğlu, şimdilerde anne olmaya hazırlanıyor. Kız bebek bekleyen ünlü isim, eşiyle yeni bir fotoğrafını paylaştı.
Sen Anlat Karadeniz dizisiyle şöhreti yakalayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturdu.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten kısa bir süre önce bebek müjdesi geldi. Heyecanları günden güne büyüyen ikili, bir kızları olacağını açıkladı.
"BİR KEDİ GÖRDÜM SANKİ"
İlk çocuğunu kucağına almak için gün sayan İrem Helvacıoğlu, eşinin kendisine sarıldığı anı takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu, paylaşımına "Bir kedi gördüm sanki" notunu düştü.
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