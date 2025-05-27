İlk kez anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu'ndan eşiyle yeni poz

Sen Anlat Karadeniz dizisiyle şöhreti yakalayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturdu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten kısa bir süre önce bebek müjdesi geldi. Heyecanları günden güne büyüyen ikili, bir kızları olacağını açıkladı.