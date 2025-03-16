İlker Aksum'un sözleri olay olmuştu! Oyuncudan yeni açıklama

Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yurtsever için öğle namazına müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Şinasi Yurtsever'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra birçok ünlü isim de katıldı. Yurtsever, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

CENAZE TÖRENİNE NEDEN KATILMADI?



Merhum oyuncunun yakın arkadaşlarından İlker Aksum cenaze töreninde yer almadı. Ünlü isim, yakın dostunun cenazesine neden katılamadığını sosyal medya hesabından açıkladı.



İlker Aksum, "Arkadaşlar, 53 yaşındayım 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk defa serzenişte bulunuyorum mesleğime. Hayattaki en yakın dostlarımdan biri Şinasi Yurtsever'in bugün cenazesi kalkıyor ve ben onun yanında olamıyorum. Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet" ifadelerini kullandı.

