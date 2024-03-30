İlker Ayrık paylaştı: 40 senede bir gerçekleşebilen İlkerler Tutulması gerçekleşti

İlker Ayrık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. İlker Ayrık, İlker Kaleli ve İlker Aksum'un yer aldığı kare büyük ilgi gördü.

Ayrık paylaşımına "Geçen gün, sadece 40 senede bir gerçekleşebilen İlkerler Tutulması gerçekleşti… Fenerbahçe sağ olsun… Bu arada bizler soyisimlerimizle sürekli birbirimize karıştırılıyoruz. Ne şanslıyım ki süper insanlar, müthiş oyuncularla karıştırılıyorum. Umarım bir sonraki İlkerler Tutulması için 40 sene beklemeyiz…" notunu düştü.