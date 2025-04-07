İlker İnanoğlu yeğeni Mavi'nin doğum gününü kutladı

Kısa bir süre önce annesi Filiz Akın'ı toprağa veren İlker İnanoğlu, yeğeni Mavi'nin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

İlker İnanoğlu yeğeni Mavi'nin doğum gününü kutladı

Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından Filiz Akın, 21 Mart tarihinde tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Anne acısıyla sarsılan , babası Türker İnanoğlu’nun ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla yürek burkmuştu.

İnanoğlu, üzüntüsünü "Bir yıl olmuş bile babamı toprağa vereli. Aynı yıl içinde hem annemi hem de babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin"  sözleriyle paylaşmıştı.

İlker İnanoğlu yeğeni Mavi'nin doğum gününü kutladı - 1

"SENİ SEVİYORUM CANIM DAYIM"

Yaşadığı kayıplarla zor zamanlar geçiren , son olarak kardeşi Zeynep İnanoğlu Özdemir'in oğlu Mavi'nin yeni yaşını kutladı.

İlker İnanoğlu yeğeni Mavi'nin doğum gününü kutladı - 2

'nun yeğeni için yazdığı doğum günü mesajına ''Canım dayım, doğum gününü biraz geç kutluyorum. Özür dilerim, seni çok seviyorum'' notunu düştü.

İlker İnanoğlu'ndan yürek burkan sözler

İlker İnanoğlu'ndan yürek burkan sözler

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