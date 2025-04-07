İlker İnanoğlu yeğeni Mavi'nin doğum gününü kutladı

Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından Filiz Akın, 21 Mart tarihinde tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Anne acısıyla sarsılan İlker İnanoğlu, babası Türker İnanoğlu’nun ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla yürek burkmuştu.

İnanoğlu, üzüntüsünü "Bir yıl olmuş bile babamı toprağa vereli. Aynı yıl içinde hem annemi hem de babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin" sözleriyle paylaşmıştı.

