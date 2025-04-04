İlker İnanoğlu: Aynı sene içinde hem annemi hem de babamı kaybettim

Yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti. İnanoğlu, ölüm yıl dönümünde Filiz Akın ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu tarafından anıldı. 59 yaşındaki oyuncu "Bir sene olmuş bile Babamı toprağa vereli. Aynı sene içinde hem annemi hem de babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin." notuyla paylaşım yaptı.

FİLİZ AKIN'A VEDA

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akız, 21 Mart'ta hayatını kaybetti. Sessizce defnedilen usta oyuncunun oğlu İlker İnanoğlu, acısını sosyal medya hesabından "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" sözleriyle paylaşmıştı.

Ardından bir paylaşım daha yapan İlker İnanoğlu, "Her zaman farklıydık ikimiz de. Yani sayesinde ben de... Kalitesi, zevki, farklı olma isteği azıcık da olsa bana geçtiği için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

