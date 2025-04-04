İlker İnanoğlu: Aynı sene içinde hem annemi hem de babamı kaybettim
İlker İnanoğlu, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası Türker İnanoğlu'nu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla andı.
Yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti. İnanoğlu, ölüm yıl dönümünde Filiz Akın ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu tarafından anıldı.
59 yaşındaki oyuncu "Bir sene olmuş bile Babamı toprağa vereli. Aynı sene içinde hem annemi hem de babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin." notuyla paylaşım yaptı.
FİLİZ AKIN'A VEDA
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akız, 21 Mart'ta hayatını kaybetti. Sessizce defnedilen usta oyuncunun oğlu İlker İnanoğlu, acısını sosyal medya hesabından "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" sözleriyle paylaşmıştı.
Ardından bir paylaşım daha yapan İlker İnanoğlu, "Her zaman farklıydık ikimiz de. Yani sayesinde ben de... Kalitesi, zevki, farklı olma isteği azıcık da olsa bana geçtiği için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?
Türk sinemasının usta ismi Türker İnanoğlu 4 Nisan 2024 tarihinde 87 yaşında yaşamını yitirdi.
Yaşamının ilk 15 yılı Safranbolu'yla İstanbul arasında geçen İnanoğlu, futbolla birlikte en büyük tutkusu olan sinemaya yöneldi ve Ömer Lütfi Akad ile Nişan Hançer'e 9 filmde asistanlık yaptı. İnanoğlu, Yeşilçam'da çeşitli yapımcılara 10 film çektikten sonra 1960'ta kendi şirketi Erler Film'i kurdu ve bugüne kadar birçok sinema filmi, dizi ve televizyon programına imza attı.
Sinema oyuncusu Filiz Akın'la 1964'te evlenen İnanoğlu'nun daha sonra çocuk yıldız "Yumurcak" olarak ünlenen İlker adlı oğlu oldu ama çift 1974'te ayrıldı. İnanoğlu, oyuncu Gülşen Bubikoğlu'yla 1975'te yaşamını birleştirdi. Türker İnanoğlu Vakfı'nı (TÜRVAK) 1997 yılında kuran yapımcı, birçok meslek birliği ve derneğin kurulmasına da öncülük etti.
İnanoğlu'nun Bubikoğlu ile evliliğinden Zeynep İnanoğlu isimli çocuğu bulunuyor.
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