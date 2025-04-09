İlker İnanoğlu'ndan teşekkür paylaşımı: Hepinize tek tek yetişemedim

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akız, 21 Mart'ta hayatını kaybetti. Sessizce defnedilen usta oyuncunun oğlu İlker İnanoğlu, sosyal medyadan teşekkür mesajı paylaştı.

İlker İnanoğlu'ndan teşekkür paylaşımı: Hepinize tek tek yetişemedim

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 82 yaşında aramızdan ayrılan Akın, vasiyeti üzerine yakın çevresiyle birlikte 22 Mart'ta sessiz sedasız toprağa verildi.

AİLESİNDEN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Kariyeri boyunca sayısız filmde rol alan ve unutulmaz rolleriyle akıllarda yer eden Filiz Akın'ın ailesinin teşekkür mesajı yayınladı.

Merhum oyuncunun hesabından yapılan paylaşımda "Çok değerli varlığımız Filiz Akın Köksal’ın vefatı dolayısıyla bizleri yalnız bırakmayan, telefonla arayan, mesaj gönderen, sosyal medyada başsağlığı dileklerini ileten; acımızı paylaşan tüm akraba, dost, meslektaş ve Filiz’i seven herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.

İlker İnanoğlu'ndan duygusal paylaşım

İlker İnanoğlu'ndan duygusal paylaşım

Haberi Görüntüle

"SEVGİ DOLU TAZİYE MESAJLARI İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Bu paylaşımın ardından 'ndan da bir teşekkür mesajı geldi. Annesinin kaybı sonrası zor günler geçiren İnanoğlu, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

İlker İnanoğlu'ndan teşekkür paylaşımı: Hepinize tek tek yetişemedim - 1

Ünlü oyuncu, "Sevgili dostlarım, sevgili tanıdığım tanımadığım arkadaşlar... Hepinize tek tek yetişemedim, affınıza sığınıyorum. Yolladığınız güzel, sevgi dolu taziye mesajları için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Filiz Akın'ın mezar taşı yapıldı

Filiz Akın'ın mezar taşı yapıldı

Haberi Görüntüle

"BU ACI GEÇİYOR MU ACABA?"

Gurbet Kuşları, Kader, Ankara Ekspresi, Umutsuzlar, Utanç, Acı Hayat ve Memleketim gibi filmlerle tanınan Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu ile evliliğinden dünyayan gelen oğlu , geçtiğimiz haftalarda da annesinin kaybı sonrası yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaşmıştı.

İlker İnanoğlu'ndan teşekkür paylaşımı: Hepinize tek tek yetişemedim - 2

Bir dönem Yumurcak serisinde beraber rol aldığı annesiyle fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" demişti.

İlker İnanoğlu'ndan teşekkür paylaşımı: Hepinize tek tek yetişemedim - 3

"HER ZAMAN FARKLIYDIK"

Ardından bir paylaşım daha yapan , "Her zaman farklıydık ikimiz de. Yani sayesinde ben de... Kalitesi, zevki, farklı olma isteği azıcık da olsa bana geçtiği için çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...