İlker İnanoğlu'ndan teşekkür paylaşımı: Hepinize tek tek yetişemedim

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 82 yaşında aramızdan ayrılan Akın, vasiyeti üzerine yakın çevresiyle birlikte 22 Mart'ta sessiz sedasız toprağa verildi. AİLESİNDEN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI Kariyeri boyunca sayısız filmde rol alan ve unutulmaz rolleriyle akıllarda yer eden Filiz Akın'ın ailesinin teşekkür mesajı yayınladı. Merhum oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Çok değerli varlığımız Filiz Akın Köksal’ın vefatı dolayısıyla bizleri yalnız bırakmayan, telefonla arayan, mesaj gönderen, sosyal medyada başsağlığı dileklerini ileten; acımızı paylaşan tüm akraba, dost, meslektaş ve Filiz’i seven herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.

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"SEVGİ DOLU TAZİYE MESAJLARI İÇİN TEŞEKKÜRLER" Bu paylaşımın ardından İlker İnanoğlu'ndan da bir teşekkür mesajı geldi. Annesinin kaybı sonrası zor günler geçiren İnanoğlu, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Ünlü oyuncu, "Sevgili dostlarım, sevgili tanıdığım tanımadığım arkadaşlar... Hepinize tek tek yetişemedim, affınıza sığınıyorum. Yolladığınız güzel, sevgi dolu taziye mesajları için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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"BU ACI GEÇİYOR MU ACABA?" Gurbet Kuşları, Kader, Ankara Ekspresi, Umutsuzlar, Utanç, Acı Hayat ve Memleketim gibi filmlerle tanınan Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu ile evliliğinden dünyayan gelen oğlu İlker İnanoğlu, geçtiğimiz haftalarda da annesinin kaybı sonrası yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaşmıştı.

Bir dönem Yumurcak serisinde beraber rol aldığı annesiyle fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" demişti.

"HER ZAMAN FARKLIYDIK" Ardından bir paylaşım daha yapan İlker İnanoğlu, "Her zaman farklıydık ikimiz de. Yani sayesinde ben de... Kalitesi, zevki, farklı olma isteği azıcık da olsa bana geçtiği için çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.