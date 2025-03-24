İlker İnanoğlu'nun anne acısı: Kalbimin yarısı gitti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 82 yaşında aramızdan ayrılan Akın, vasiyeti üzerine yakın çevresiyle birlikte 22 Mart'ta sessiz sedasız toprağa verildi. Acı haberi Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz’i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart 2025 gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün (22 Mart 2025) Aşiyan’da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun."

PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU Gurbet Kuşları, Kader, Ankara Ekspresi, Umutsuzlar, Utanç, Acı Hayat ve Memleketim gibi filmlerle tanınan Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu ile evliliğinden dünyayan gelen oğlu İlker İnanoğlu, annesinin kaybı sonrası yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı.

"BU ACI GEÇİYOR MU ACABA?" Bir dönem Yumurcak serisinde beraber rol aldığı annesiyle fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" dedi.

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"HER ZAMAN FARKLIYDIK" Ardından bir paylaşım daha yapan İlker İnanoğlu, "Her zaman farklıydık ikimiz de. Yani sayesinde ben de... Kalitesi, zevki, farklı olma isteği azıcık da olsa bana geçtiği için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.