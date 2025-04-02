İlker Sünneli'den Tanyeli'ye: Harika günlerimiz için teşekkür ederim
Ünlü oryantal Tanyeli, uzun süredir tedavi gördüğü pankreas kanserine yenik düşmüştü. Eşinin vefatı sonrası büyük bir acı yaşayan İlker Sünneli, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Oryantal Tanyeli, 2,5 senedir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü. 54 yaşındaki Tanyeli, entübe edilmesinin ardından 17 Mart 2025'te tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.
Tanyeli, 18 Mart 2025 günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü isim, vasiyeti üzerine 19 Mart'ta da Bodrum'da toprağa verildi.
Kaybettiği eşinin ardından yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaşan İlker Sünneli, bu kez eşine mutlu günleri için teşekkür etti.
Tanyeli ile Avustralya'da çekilen eski bir videosunu paylaşan Sünneli, "Harika günlerimiz için teşekkür ederim" ifadelerini not düştü.
"ÇOK TALİHSİZ BİR ADAM"
Öte yandan Tanyeli, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda eşi ile alakalı konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Eşime dedim ki 'Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor.' Ama o gitmedi. Daha önce de eşini kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam, bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım."
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Tanyeli
- Sosyal Medya