İlker Sünneli'den Tanyeli'ye: Harika günlerimiz için teşekkür ederim

"ÇOK TALİHSİZ BİR ADAM"



Öte yandan Tanyeli, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda eşi ile alakalı konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:



"Eşime dedim ki 'Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor.' Ama o gitmedi. Daha önce de eşini kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam, bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım."