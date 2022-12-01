İlyas Salman’a beraat kararı

Sinema oyuncusu İlyas Salman, Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada beraat etti.

Sosyal medya üzerinden 25 Ocak 2021 tarihinde paylaşılan bir videoda, Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği gerekçesiyle oyuncu İlyas Salman’ın “Türk milletini alenen aşağılama” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.



MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık İlyas Salman katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık avukatı Özgür Murat Büyük, “Müvekkilimin ifadeleri düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmelidir. İfade şekli diğer vatandaşlara göre daha sert olabilir. Kendisi sevilen bir sanatçıdır. Müvekkilimin beraatini talep ederim” şeklinde konuştu. Davayı karara bağlayan mahkeme, 'Türk milletini alenen aşağılama' suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle İlyas Salman hakkında beraat kararı verdi.



İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İlyas Salman’ın 25 Ocak 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video aracılığıyla Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti ve hükümetini, devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediğinin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Video içeriğinde yer alan söylemlerinin aşağılama kastıyla söylendiği, düşünce ve eleştiri özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinin kaydedildiği iddianamede, İlyas Salman’ın “Türk milletini alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.