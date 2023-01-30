İlyas Tüfekçi'nin kızı İlkin Tüfekçi'den paylaşım geldi: Hastanede olduğunu açıkladı (İlyas Tüfekçi kimdir, hastalığı ne?)

Yaklaşık 8 yıldır ALS hatalığı ile mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu İlyas Tüfekçi'nin sağlık durumu merak ediliyordu. Tüfekçi'nin hastaneye yatırıldığı haberlerine yönelik açıklama geldi.

Tüfekçi'nin oyuncu kızı İlkin Tüfekçi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Babam İlyas Tüfekçi hastanede olduğu doğru. Dualarınızı eksik etmeyin iyi haber vereceğim inşallah. " ifadelerini kullandı.

İLYAS TÜFEKÇİ KİMDİR?

Almanya'da keşfedilip ardından Türkiye'ye getirilen oyuncular kuşağının ilk temsilcilerinden biri olan İlyas Tüfekçi, 3 Şubat 1960 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul'da dünyaya gelen Tüfekçi, 11 yaşında ailesiyle birlikte Berlin'e taşındı. Berlin'de küçük takımlarda futbola başlayan futbolcu, önce Hertha Berlin daha sonra da VfB Stuttgart altyapısında oynadı. Tüfekçi, o sezon attığı 18 golle takımının en golcü ismi olmuştu. Aynı sezon FC Augsburg'u yenerek Almanya Amatör Futbol Şampiyonu oldular. Tüfekçi de 41. dakikada oyuna dahil olmuştu.



Başarılı performansı sonucu 1980-81 sezonunda Stuttgart'ın A takımına çıktı. 27 Eylül 1980'de Dortmund ile oynanan Bundesliga maçında ilk kez Stuttgart forması giydi. 1983 yılında Fenerbahçe'ye getirildi.1986 yılında Kanarya ile anlaşamayıp teknik direktör Jupp Derwall yönetimindeki Galatasaray'a transfer oldu.1990-91 sezonunda Zeytinburnuspor'a transfer oldu. Son sezonunda 11 maçta 3 gol kaydetti. Kariyerinin son golünü 20 Şubat 1991'de eski takımı Galatasaray'a kaydetti. Maç 2-2 bitti. 31 Mart 1991'de Sarıyer ile oynanan maç da kariyerinin son maçı oldu. Aktif futbol hayatına erken son veren İlyas Tüfekçi, 1994 yılında antrenörlüğe ilk adımını atmış, sonrasında da, birçok kulüp (özellikle 2002-2003 sezonunda Göztepe, ardından Karabükspor) çalıştırmıştır. 1993-94 sezonu devre arasında lig sonuncusu Karabükspor'un başına geçip özellikle son haftalarda aldığı galibiyetler ile takımını ligde kalma yarışında tuttu.



2014 sonlarında ALS hastalığına yakalandığı anlaşıldı ve tedavi görmeye başladı.