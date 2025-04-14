Iman Elbani'den eşi Murat Yıldırım'a: İyi ki doğdun sevgilim

Daha önce "Asi", "Ramo", "Aziz", "Teşkilat" gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikah masasına oturmuştu.



Ünlü çift, 2022 yılının ekim ayında kızlarına kavuşmuş ve ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. İkili, kızlarına Miray adını vermişti.

ÜNLÜ OYUNCU 46 OLDU Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Murat Yıldırım, 13 Nisan'da 46 yaşına bastı. Iman Elbani de eşi için sürpriz bir kutlama hazırladı.