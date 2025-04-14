Iman Elbani'den eşi Murat Yıldırım'a: İyi ki doğdun sevgilim
Oyuncu Murat Yıldırım, 13 Nisan'da 46 yaşına bastı. Iman Elbani de eşinin doğum günü için bir kutlama organize etti. Ünlü isim bu anları takipçileriyle paylaştı.
Daha önce "Asi", "Ramo", "Aziz", "Teşkilat" gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikah masasına oturmuştu.
Ünlü çift, 2022 yılının ekim ayında kızlarına kavuşmuş ve ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. İkili, kızlarına Miray adını vermişti.
ÜNLÜ OYUNCU 46 OLDU
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Murat Yıldırım, 13 Nisan'da 46 yaşına bastı. Iman Elbani de eşi için sürpriz bir kutlama hazırladı.
"İYİ Kİ DOĞDUN MİRAY'IN HARİKA BABASI"
Eşiyle pasta kesen ve Murat Yıldırım'ı öpücüklere boğan Iman Elbani, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
2006'da Fas Güzeli seçilen oyuncu ve model Iman Elbani, paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim, Miray’ın harika babası ve benim canım. İyi ki doğdun" notunu düştü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Murat Yıldırım
- Sosyal Medya