Iman Elbani'den eşi Murat Yıldırım'a: İyi ki doğdun sevgilim

Oyuncu Murat Yıldırım, 13 Nisan'da 46 yaşına bastı. Iman Elbani de eşinin doğum günü için bir kutlama organize etti. Ünlü isim bu anları takipçileriyle paylaştı.

Iman Elbani'den eşi Murat Yıldırım'a: İyi ki doğdun sevgilim

Daha önce "Asi", "Ramo", "Aziz", "Teşkilat" gibi birçok yapımda rol alan oyuncu , 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift, 2022 yılının ekim ayında kızlarına kavuşmuş ve ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. İkili, kızlarına Miray adını vermişti.

Iman Elbani'den eşi Murat Yıldırım'a: İyi ki doğdun sevgilim - 1

ÜNLÜ OYUNCU 46 OLDU

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten , 13 Nisan'da 46 yaşına bastı. Iman Elbani de eşi için sürpriz bir kutlama hazırladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN MİRAY'IN HARİKA BABASI"

Eşiyle pasta kesen ve 'ı öpücüklere boğan Iman Elbani, bu anları hesabından paylaştı.

2006'da Fas Güzeli seçilen oyuncu ve model Iman Elbani, paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim, Miray’ın harika babası ve benim canım. İyi ki doğdun" notunu düştü.

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