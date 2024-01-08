İnanç Konukçu kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Dağıstan İnanç Konukçu 10 Kasım 1985 tarihinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde dünyaya geldi, aslen Diyarbakırlıdır. 2005 yılında Karanlıktaki Umut adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

2010 - 2013 yıllarında Star TV'de yayımlanan Emrah Serbes'in Her Temas İz Bırakır adlı romanından uyarlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide Hayalet karakterini canlandırdı. 2011'de Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, 2013'te Behzat Ç. Ankara Yanıyor filmlerinde de Hayalet karakterini canlandırdı. Hayalet karakteri, Konukçu'nun geniş kitlelerce tanınmasında önemli bir yere sahiptir. 2013-2015 yılları arasında yayımlanan Kaçak dizisinde Doktor Nazmi karakterini canlandırdı.



2016 yılında Dar Elbise filminde Nezmi karakterini, Kaçma Birader filminde Barmen karakterini canlandırdı. 2018 yılında Adı: Zehra dizisinde Kadir Keltikli karakterine hayat verdi. 2019 yılında yayımlanan Vurgun dizisinde Kayhan karakterini canlandırdı. Hükümsüz dizisinin 5. bölümünde Sami Ören karakteri ile ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Meto karakteri ile konuk oyuncu olarak yer aldı.