Inception filminin yıldızı Marion Cotillard ile Guillaume Canet ayrıldı

Oscar ödüllü oyuncu Marion Cotillard ile Fransız oyuncu Guillaume Canet yollarını ayırdı. 2003 yılında Love Me If You Dare (Cesaretin Var Mı Aşka?) adlı filmde başrolleri paylaşan Cotillard ve Canet ayrılık kararı aldı.

People dergisinin haberine göre, 49 yaşındaki Cotillard ile 52 yaşındaki Canet ayrılık nedenlerini açıklamadı ancak çiftin anlaşarak ve "iyi niyetli" bir şekilde yollarını ayırdığı öğrenildi.