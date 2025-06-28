Inception filminin yıldızı Marion Cotillard ile Guillaume Canet ayrıldı

Oscar ödüllü oyuncu Marion Cotillard ile Fransız oyuncu Guillaume Canet yollarını ayırdı. 2003 yılında Love Me If You Dare (Cesaretin Var Mı Aşka?) adlı filmde başrolleri paylaşan Cotillard ve Canet ayrılık kararı aldı. People dergisinin haberine göre, 49 yaşındaki Cotillard ile 52 yaşındaki Canet ayrılık nedenlerini açıklamadı ancak çiftin anlaşarak ve "iyi niyetli" bir şekilde yollarını ayırdığı öğrenildi.



FİLM SETİNDE TANIŞTILAR Ünlü çift, 2003 yılında Cesaretin Var Mı Aşka? (Love Me If You Dare) filminin setinde tanıştı ve 2011'de ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Marcel adında bir oğulları olan çift, daha sonra bir kız bebek sahibi oldu. Cotillard, Fransız şarkıcı Edith Piaf'a hayat verdiği "La Vie en Rose" adlı filmle 2008 yılında Oscar ödülüne layık görüldü.



Cesaretin Var Mı Aşka? (2003)