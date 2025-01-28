İnci Türkay ilk kez anlattı: İşte Londra'ya taşınmasının sebebi

"Çok mücadele ettim. Hayatını hep aynı yerde yaşayıp, hep aynı işi yapıp, aynı yemekleri yiyip, hatta aynı insanlarla görüşmek için çok kısa olduğunu düşünüyorum. Çok keskin dönüşlerim var hayatta, devlet tiyatrosundan bile istifa ettim bir anda. Girmesi çok zorken, bir an da istifa ettim. Bir gün diyorum ki: tamam zamanı geldi."

İnci Türkay, sözlerine "Çok güzel işler yaptım burada. 1999 yılında dil öğrenmeye gitmiş ve bir ailenin yanında kalmıştım İngiltere'de. Durdum durdum, dedim ki 'git'. Ali'yi de düşündüm, büyüyordu. Ona yapamadığım şansı verebilirdim... Orada beni yatlar katlar beklemiyordu. O bir delilik hali ama şimdi olsaydı, kapıdan dışarı çıkamazdım" diye devam etti.

"OĞLUM BENİM İÇİN HER ŞEYİN ÖNÜNDE"

Kendisi gibi Atilla Saral ile mutlu bir evliliği olan İnci Türkay, özel hayatıyla ilgili de konuştu.

Ahmet Eroğlu ile evliliğinden Ali adında bir oğlu olan ünlü oyuncu, "Ali benim için her zaman her şeyin önünde, tek çocuğum, tek oğlum, Atilla da bunu çok güzel kabul etmiş, sindirmiş bir insan. Hep Ali hep Ali hep Ali beni çok eleştirdiler bu sebeple ama, evlat başka bir şey..." dedi.