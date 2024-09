İngiliz oyuncu Florence Pugh rolü  için saçlarını kazıttı

Son olarak Andrew Garfield ile başrollerini paylaştığı "We Live in Time" filmiyle gündeme gelen oyuncu Florence Pugh, rolü için saçlarını kazıtmıştı. 28 yaşındaki İngiliz oyuncu, filmde 3. evre yumurtalık kanseri teşhisi konulan şef Almut'u canlandırıyor.

John Crowley'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "We Live in Time" , 11 Ekim'de sinemalarda gösterime giriyor. Filmde Andrew Garfield, Florence Pugh, Grace Delaney, Lee Braithwaite, Aoife Hinds ve Adam James gibi yer rol alıyor. Filmin konusu ise şöyle:

FLORENCE PUGH KİMDİR?

3 Ocak 1996 yılında İngiltere'nin Oxford şehrinde dünyaya gelen Florence Pugh, İlk olarak 2014 yılında "The Falling" isimli filmde rol aldı.



"Lady Macbeth" filmindeki rolüyle de hem adını geniş kitlelere duyuran hem de BIFA En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Florence Pugh, daha sonra "The Little Drummer Girl", "Kral Lear", "The Commuter" ve "Outlaw King" gibi yapımlarda rol aldı.



2019 yılında Avrupa'da 30 yaşın altında olan en etkili 30 kişi listesinde yer alan Pugh, "Küçük Kadınlar" filmindeki rolü ile BAFTA Ödülü ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Eleştirmenlerin Seçtiği Film Ödülü aldı.