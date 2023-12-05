İngiliz oyuncu Florence Pugh'ün yüzüne obje fırlatıldı

Daha önce şarkıcı Bebe Rexha ve Harry Styles gibi isimlerin yüzüne konser esnasında obje fırlatılmıştı.

Sosyal medyada bu tehlikeli trend eleştiri yağmuruna tutuldu. Yapılan yorumlar arasında "Çok saygısızca" veya "İnsan bunu neden yapıyor?" gibi ifadeler yer aldı.

Başrollerinde Timothee Chalamat ile Zendaya'nın yer aldığı Dune 2 filmi, 1 Mart 2024'te izleyiciyle buluşacak.

