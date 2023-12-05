İngiliz oyuncu Florence Pugh'ün yüzüne obje fırlatıldı

Küçük Kadınlar, Black Widow ve Midsommar gibi filmlerle tanınan İngiliz oyuncu Florence Pugh, Dune'un devam filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Dune Part 2 filmi için Brezilya'da bir etkinliğe katılan oyuncunun yüzüne obje fırlatıldı.
Rol arkadaşları Austin Butler, Timothée Chalamet ve Zendaya ile poz verirken oyuncunun yüzüne bir obje fırlatıldı. Objenin ne olduğu veya objeyi kimin fırlattığı bilinmiyor.
Daha önce şarkıcı Bebe Rexha ve Harry Styles gibi isimlerin yüzüne konser esnasında obje fırlatılmıştı.
Sosyal medyada bu tehlikeli trend eleştiri yağmuruna tutuldu. Yapılan yorumlar arasında "Çok saygısızca" veya "İnsan bunu neden yapıyor?" gibi ifadeler yer aldı.
Başrollerinde Timothee Chalamat ile Zendaya'nın yer aldığı Dune 2 filmi, 1 Mart 2024'te izleyiciyle buluşacak.
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