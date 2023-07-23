İngiltere tahtının ikinci varisi Prens George 10 yaşında

Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton’ın en büyük çocuğu Prens George, 10 yaşında. Babası Prens William'ın ardından tahtın ilk varisi olan Prens'in yeni yaşı için kraliyet ailesinin hesabında yeni bir fotoğraf yayınlandı.

Geçtiğimiz yıllarda çocuklarının fotoğrafını Prenses Kate çekiyordu. Bu yıl, Millie Pilkington tarafından çekilen bir kare paylaşıldı. Prens George, doğum gününe özel Windsor'un merdivenlerinde poz verdi.