İngiltere tahtının ikinci varisi Prens George 10 yaşında

Prens William ve Prenses Kate'in en büyük çocuğu Prens George 10 yaşına bastı. Kraliyetin resmi sosyal medya hesabında Prens George'un yeni bir karesi yayınlandı.

İngiltere tahtının ikinci varisi Prens George 10 yaşında

Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton’ın en büyük çocuğu Prens George, 10 yaşında. Babası Prens William'ın ardından tahtın ilk varisi olan Prens'in yeni yaşı için ailesinin hesabında yeni bir fotoğraf yayınlandı.

Geçtiğimiz yıllarda çocuklarının fotoğrafını Prenses Kate çekiyordu. Bu yıl, Millie Pilkington tarafından çekilen bir kare paylaşıldı. Prens George, doğum gününe özel Windsor'un merdivenlerinde poz verdi. 

Prens, Kral Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme töreninde “Page of Honor” olarak yer almıştı. 22 Temmuz 2013'te doğan Prens George'un Prenses Charlotte ve Prens Louis adında iki kardeşi bulunuyor.

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