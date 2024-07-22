İngiltere tahtının ikinci varisi Prens George 11 yaşında

Prens William ve Prenses Kate'in en büyük çocuğu Prens George 11 yaşına bastı. Kraliyet'in resmi sosyal medya hesabında Prens George'un yeni bir karesi yayınlandı.

İngiltere tahtının ikinci varisi Prens George 11 yaşında

Galler Prensi William ve Galler Prensesi ’ın en büyük çocuğu Prens George, 11 oldu. Babası 'ın ardından tahtın ilk varisi olan Prens'in yeni yaşı için ailesinin hesabında yeni bir fotoğraf yayınlandı.

Geçmiş yılların aksine bu kez siyah- beyaz olan pozu, Kate Middleton çekti.

22 Temmuz 2013'te doğan Prens George'un Prenses Charlotte ve Prens Louis adında iki kardeşi bulunuyor. Bebekliğinden beri kameralar karşısında olan Prens, büyüdükçe katıldığı etkinliklerin sayısı artıyor.

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