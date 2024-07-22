İngiltere tahtının ikinci varisi Prens George 11 yaşında

Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton’ın en büyük çocuğu Prens George, 11 oldu. Babası Prens William'ın ardından tahtın ilk varisi olan Prens'in yeni yaşı için kraliyet ailesinin hesabında yeni bir fotoğraf yayınlandı.

Geçmiş yılların aksine bu kez siyah- beyaz olan pozu, Kate Middleton çekti.